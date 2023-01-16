Россия обсуждает введение безвизового режима с Саудовской Аравией, Мексикой и еще 10 странами

В середине декабря 2022-го Евгений Иванов заявлял, что МИД РФ ведет переговоры о безвизовом режиме с рядом стран Персидского залива и Азии. Он отметил, что в ходе таких же обсуждений были подписаны соглашения о безвизе с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.