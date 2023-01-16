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Россия обсуждает введение безвизового режима с Саудовской Аравией, Мексикой и еще 10 странами

Виктория Шанина
Сегодня в 08:37

Российский МИД прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для россиян с 12 странами мира. В их числе — государства Карибского бассейна, Ближнего Востока и Африки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с Мексикой и Малайзией, островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия), Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией.

Кроме того, с Гонконгом обсуждается вопрос об увеличении срока безвизового пребывания россиян с 14 до 30 дней.

В середине декабря 2022-го Евгений Иванов заявлял, что МИД РФ ведет переговоры о безвизовом режиме с рядом стран Персидского залива и Азии. Он отметил, что в ходе таких же обсуждений были подписаны соглашения о безвизе с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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Евгений Иванов
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