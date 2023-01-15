«Для него сцена была эликсиром жизни»: что говорят актеры, журналисты и политики о смерти Кикабидзе

Сегодня, 15 января, ушел из жизни Вахтанг Кикабидзе — актер и музыкант, герой фильмов Данелии, автор «Чито-гврито», «Мои года» и еще десятков популярных песен. Собрали, что говорят о смерти Бубы (как его называли друзья и коллеги) актеры, музыканты, журналисты и политики — из России и Грузии.
«Мои отношения с Вахтангом прошли через всю жизнь, это больше, чем восхищение его актерскими качествами, это и человеческая привязанность. И то, как он выразил любовь грузина к своей земле, как он выразил понимание того, что национальное — это не только застолье и тосты, но и привязанность к малой родине, это было пронзительно и очень важно для всех нас».
Максим Галкин*
Юморист, телеведущий
«Еще одна невосполнимая утрата. Что ж за дни такие… Ушел в лучший мир наш дорогой Вахтанг Кикабидзе. Человек великого таланта и чести. Должны были увидеться сейчас в Грузии…
Глубокие соболезнования от меня и Аллы родным и близким».
(Источник — инстаграм** Максима Галкина)
Ксения Ларина
Журналистка
«Кикабидзе рассказывал, что Данелия в одном из последних разговоров, когда уже совсем был плох , сказал по телефону: «Я, наверное, буду скоро уходить». «Я говорю: «Как это? Мы же договорились, что я и ты вместе должны уйти». Он говорит: «Я старше тебя на восемь лет. Но запомни: когда ты тоже пройдешь через ворота Святого Петра, я буду ждать тебя с правой стороны с двумя удочками».
Данелия умер 4 апреля 2019 года.
Я не верю в загробную жизнь , но эту встречу представляю».
Катерина Котрикадзе*
Журналистка
«Он был невероятно сильным человеком, не изменявшим себе, сохранявшим в любой ситуации честь и благородство. Огромная потеря».
(Источник — фейсбук** Катерины Котрикадзе)
Елена Проклова
Актриса
«В моей жизни он был одним из самых значимых людей, самых добрых, всегда улыбчивых, всегда мог поднять настроение. Вспоминаю с удовольствием нашу работу в фильме «Мимино». Это всегда поющий, в хорошем настроении, улыбающийся Буба <…>
Скорблю вместе со всеми родными, близкими, зрителями, которые, я думаю, еще долгие годы будут вспоминать его как замечательного актера, певца, который растапливал какие‑то льдинки. Жалко, что его нет. И спасибо ему за то, что он сделал за свою жизнь».
Виктория Токарева
Прозаик, драматург
«Он был прекрасным рассказчиком, он был очень умным и остроумным, красивым. Данелия говорил ему: «Я тебе завидую». Просто Данелия тоже хотел быть высоким, стройным и красивым. Буба был просто идеал мужчины. Он был очень талантлив в руках талантливого Данелии. Когда он работал с талантливым режиссером, его талант раскрывался, но, когда он работал с режиссером не столь ярким или с плохим сценарием, он, конечно… это не было так ярко. Я каждый раз обращала внимание на то, что ему надо было сниматься только у Данелии, что он и делал. Он был альтер эго Данелии».
«Такая пустота вдруг наступила, несмотря на то, что я знала, что ему очень плохо и это не было неожиданным, что он ушел из этой жизни, он мучился. Он все время ждал своего концерта, он жил вместе со сценой, для него сцена была эликсиром жизни. Без этого он не мог и когда в конце он лег и не мог встать, когда сказал, что не может выступать, с этого дня он начал угасать».
Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии
«Для многих поколений нашей страны его имя как актера связано со многими любимыми персонажами, которые выдержали испытание временем и еще долго будут радовать зрителей».
Каха Каладзе
Мэр Тбилиси
«Вклад Бубы Кикабидзе в кинематограф и развитие грузинской эстрады велик. Он был обладателем многих наград и премий, но главное — это огромная любовь, которую он оставил зрителям и слушателям».
Шалва Папуашвили
Спикер парламента Грузии
«Грузинский народ десятилетия носит любовь к его персонажам и песням, и эта любовь будет греть сердца еще многие десятилетия. Я соболезную его семье».
(Источник — фейсбук** Шалвы Папуашвили)
*Максим Галкин и Катерина Котрикадзе признаны Минюстом России иностранными агентами.
**Facebook и инстаграм принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.