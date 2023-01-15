«Для него сцена была эликсиром жизни»: что говорят актеры, журналисты и политики о смерти Кикабидзе

«Он был прекрасным рассказчиком, он был очень умным и остроумным, красивым. Данелия говорил ему: «Я тебе завидую». Просто Данелия тоже хотел быть высоким, стройным и красивым. Буба был просто идеал мужчины. Он был очень талантлив в руках талантливого Данелии. Когда он работал с талантливым режиссером, его талант раскрывался, но, когда он работал с режиссером не столь ярким или с плохим сценарием, он, конечно… это не было так ярко. Я каждый раз обращала внимание на то, что ему надо было сниматься только у Данелии, что он и делал. Он был альтер эго Данелии».