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Умер диджей с самым продолжительным стажем работы в мире Рэй Кордейро. Ему было 98 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:28

14 января в Гонконге умер Рэй Кордейро, диджей с самым продолжительным стажем работы в мире. Он вел музыкальную программу на радиостанции с 1970 по май 2021 года, сообщает Variety.

«Дядя Рэй помогал нам ценить музыку своими профессиональными навыками, большим опытом и дружелюбным голосом на протяжении многих десятилетий. Он был заметной фигурой в поп-культуре Гонконга и нашим добрым старшим, внесшим значительный вклад в музыкальную сцену», — сказал министр культуры, спорта и туризма Кевин Юнг. Причина смерти Кордейро не называется.

Кордейро родился 12 декабря 1924 года. Сначала он работал тюремным надзирателем и банковским служащим, а затем, в 1949 году, начал карьеру на радио Rediffusion. К 1960-му он занимал должность главы отдела легкой музыки на радио Hong Kong, которое позже переименовали в RTHK.

В 2000 году Кордейро попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый стойкий диджей в мире. Его шоу «Всю дорогу с Рэем» на RTHK практически непрерывно транслировалось более 50 лет. Он также успел взять интервью у The Beatles, Элвиса Пресли и Клиффа Ричарда и получить множество наград.

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