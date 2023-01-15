Умер диджей с самым продолжительным стажем работы в мире Рэй Кордейро. Ему было 98 лет

В 2000 году Кордейро попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый стойкий диджей в мире. Его шоу «Всю дорогу с Рэем» на RTHK практически непрерывно транслировалось более 50 лет. Он также успел взять интервью у The Beatles, Элвиса Пресли и Клиффа Ричарда и получить множество наград.