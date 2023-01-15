Умер диджей с самым продолжительным стажем работы в мире Рэй Кордейро. Ему было 98 лет

14 января в Гонконге умер Рэй Кордейро, диджей с самым продолжительным стажем работы в мире. Он вел музыкальную программу на радиостанции с 1970 по май 2021 года, сообщает Variety.
«Дядя Рэй помогал нам ценить музыку своими профессиональными навыками, большим опытом и дружелюбным голосом на протяжении многих десятилетий. Он был заметной фигурой в поп-культуре Гонконга и нашим добрым старшим, внесшим значительный вклад в музыкальную сцену», — сказал министр культуры, спорта и туризма Кевин Юнг. Причина смерти Кордейро не называется.
Кордейро родился 12 декабря 1924 года. Сначала он работал тюремным надзирателем и банковским служащим, а затем, в 1949 году, начал карьеру на радио Rediffusion. К 1960-му он занимал должность главы отдела легкой музыки на радио Hong Kong, которое позже переименовали в RTHK.
В 2000 году Кордейро попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый стойкий диджей в мире. Его шоу «Всю дорогу с Рэем» на RTHK практически непрерывно транслировалось более 50 лет. Он также успел взять интервью у The Beatles, Элвиса Пресли и Клиффа Ричарда и получить множество наград.