Посмотрите трейлер документалки «Тайны слонов» от Джеймса Кэмерона. Сериал озвучила Натали Портман

«Тайны слонов» покажут жизнь, взаимоотношения и весь спектр эмоций больших млекопитающих, живущих в разных уголках планеты — от Африки до Азии. Исследователь National Geographic и эксперт по слонам Паула Кахумбу, приложившая руку к созданию сериала, покажет не только величие этих животных, но и сходство с людьми.