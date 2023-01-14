Посмотрите трейлер документалки «Тайны слонов» от Джеймса Кэмерона. Сериал озвучила Натали Портман

National Geographic поделился трейлером четырехсерийного документального сериала «Тайны слонов», снятого создателем «Аватара» Джеймсом Кэмероном. Закадровый текст для зрителей прочитает актриса Натали Портман.
«Тайны слонов» покажут жизнь, взаимоотношения и весь спектр эмоций больших млекопитающих, живущих в разных уголках планеты — от Африки до Азии. Исследователь National Geographic и эксперт по слонам Паула Кахумбу, приложившая руку к созданию сериала, покажет не только величие этих животных, но и сходство с людьми.
Первыми вышли в 2021 году «Тайны китов», за ними следует картина про слонов. Кэмерон ранее подтвердил, что каждый год будет появляться новый фильм из серии «Тайн». Следующими в списке должны стать «Тайны осьминогов».
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