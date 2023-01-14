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Посмотрите трейлер документалки «Тайны слонов» от Джеймса Кэмерона. Сериал озвучила Натали Портман

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:56

National Geographic поделился трейлером четырехсерийного документального сериала «Тайны слонов», снятого создателем «Аватара» Джеймсом Кэмероном. Закадровый текст для зрителей прочитает актриса Натали Портман.

«Тайны слонов» покажут жизнь, взаимоотношения и весь спектр эмоций больших млекопитающих, живущих в разных уголках планеты — от Африки до Азии. Исследователь National Geographic и эксперт по слонам Паула Кахумбу, приложившая руку к созданию сериала, покажет не только величие этих животных, но и сходство с людьми.

Первыми вышли в 2021 году «Тайны китов», за ними следует картина про слонов. Кэмерон ранее подтвердил, что каждый год будет появляться новый фильм из серии «Тайн». Следующими в списке должны стать «Тайны осьминогов».

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