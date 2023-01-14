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На борту «Уральских авиалиний» родилась девочка

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:54

На борту самолета «Уральских авиалиний», который выполнял рейс Жуковский (Москва) — Худжанд (Таджикистан) родилась девочка. Об этом авиакомпания рассказала в своих соцсетях.

После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе и сообщила об этом экипажу. Тогда старшая бортпроводница обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медицинским работникам.

«Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог», — рассказали в «Уральских авиалиниях».

© uralairlines/Telegram

Врачи уверили командира корабля, что экстренная посадка не нужна и они смогут принять роды во время полета. Примерно через час на свет появилась девочка ростом 46 сантиметров и весом 2600 грамм.

По прилете в аэропорт маму с ребенком ожидала скорая помощь. Их доставили в больницу и уже выписали. Обе чувствуют себя хорошо.

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Уральские авиалинии
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