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Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:04

В возрасте 79 лет умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ленком».

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — заявил директор театра Марк Варшавер.

Инна Чурикова — советская и российская актриса. В кино дебютировала в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». В дальнейшем снималась во многих картинах, включая фильмы, созданные ее мужем Глебом Панфиловым.

Наиболее известные роли в кинофильмах — «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли».

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люди
Инна ЧуриковаГлеб Панфилов
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