В 2022 году потребительские цены выросли на 11,94%

Традиционно этот показатель считается итоговой инфляцией за прошедший год. В среднем за 2022 год инфляция составила 13,75%.
По данным Росстата, за год больше всего подорожали моющие и чистящие средства — на 29,8%, электротовары и другая бытовая техника — на 15,3%, молоко — на 15,2%, сливочное масло — на 14,7%, а также макароны — на 14,6%.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в 2022 году инфляция в России выросла до 11,9%. «И это несмотря на то что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года», — подчеркнул министр.
В министерстве ожидают, что в 2023 году инфляция «существенно замедлится». «Мы исходим из того, что в конце первого квартала [2023 года] инфляция существенно снизится год к году, поскольку у нас пик цен марта [2022 года] уйдет из базы, и во втором квартале мы увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере, в какой‑то период», — сказал Решетников.