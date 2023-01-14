В 2022 году потребительские цены выросли на 11,94%

В министерстве ожидают, что в 2023 году инфляция «существенно замедлится». «Мы исходим из того, что в конце первого квартала [2023 года] инфляция существенно снизится год к году, поскольку у нас пик цен марта [2022 года] уйдет из базы, и во втором квартале мы увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере, в какой‑то период», — сказал Решетников.