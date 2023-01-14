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Netflix отменил сериал «Без пары» после первого сезона

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:53

Netflix решил закрыть романтический комедийный сериал «Без пары». Об этом сообщает Deadline.

Издание пишет, что отмена проекта не удивительна, так как он едва ли попал в еженедельный топ-10 рейтинга Netflix.

«Без пары» рассказывает о недавно ставшем холостяком Майкле. «Расставания — это отстой, но одинокая жизнь — это необязательно», — гласит слоган сериала.

Главную роль в нем исполнил пятикратный лауреат «Эмми» Нил Патрик Харрис. В качестве режиссеров выступили Даррен Стар («Эмили в Париже») и Джеффри Ричман («Отчаянные домохозяйки»).

Несмотря на отмену «Без пары», Netflix продолжает сотрудничать со Старом, поскольку его комедия «Эмили в Париже» продолжает собирать большую аудиторию. Так, последний, третий сезон проекта вошел в десятку лучших сериалов стрим-сервиса в 93 странах.

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Нил ХаррисДаррен СтарДжеффри Ричман
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