Netflix отменил сериал «Без пары» после первого сезона

Издание пишет, что отмена проекта не удивительна, так как он едва ли попал в еженедельный топ-10 рейтинга Netflix.
«Без пары» рассказывает о недавно ставшем холостяком Майкле. «Расставания — это отстой, но одинокая жизнь — это необязательно», — гласит слоган сериала.
Главную роль в нем исполнил пятикратный лауреат «Эмми» Нил Патрик Харрис. В качестве режиссеров выступили Даррен Стар («Эмили в Париже») и Джеффри Ричман («Отчаянные домохозяйки»).
Несмотря на отмену «Без пары», Netflix продолжает сотрудничать со Старом, поскольку его комедия «Эмили в Париже» продолжает собирать большую аудиторию. Так, последний, третий сезон проекта вошел в десятку лучших сериалов стрим-сервиса в 93 странах.