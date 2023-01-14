Netflix отменил сериал «Без пары» после первого сезона

Несмотря на отмену «Без пары», Netflix продолжает сотрудничать со Старом, поскольку его комедия «Эмили в Париже» продолжает собирать большую аудиторию. Так, последний, третий сезон проекта вошел в десятку лучших сериалов стрим-сервиса в 93 странах.