Мариса Абела сыграет Эми Уайнхаус в предстоящем байопике певицы

Английская актриса Мариса Абела, известная по сериалу «Индустрия» и фильму «Шпион, которого не было», сыграет певицу Эми Уайнхаус в предстоящем байопике. Об этом сообщил Variety.
Съемки картины под названием «Back to Black» начнутся 16 января в Лондоне. Лента расскажет о жизни Уайнхаус в Великобритании, ее юности и стремительном пути к славе.
Производством фильма займутся компании Studiocanal, Focus Features и Monumental Pictures. Режиссером байопика выступает Сэм Тейлор-Джонсон, известная по «50 оттенкам серого» и «Стать Джоном Ленноном».
Сценарий ленты написал Мэтт Гринхалг, работавший также над «Стать Джоном Ленноном». Среди продюсеров картины — Элисон Оуэн («Спасти мистера Бэнкса»), Дебра Хейворд («Отверженные») и Ники Кентиш-Барнс («На что способна любовь»).