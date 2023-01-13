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Мариса Абела сыграет Эми Уайнхаус в предстоящем байопике певицы

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:27

Английская актриса Мариса Абела, известная по сериалу «Индустрия» и фильму «Шпион, которого не было», сыграет певицу Эми Уайнхаус в предстоящем байопике. Об этом сообщил Variety.

Съемки картины под названием «Back to Black» начнутся 16 января в Лондоне. Лента расскажет о жизни Уайнхаус в Великобритании, ее юности и стремительном пути к славе.

Производством фильма займутся компании Studiocanal, Focus Features и Monumental Pictures. Режиссером байопика выступает Сэм Тейлор-Джонсон, известная по «50 оттенкам серого» и «Стать Джоном Ленноном».

Сценарий ленты написал Мэтт Гринхалг, работавший также над «Стать Джоном Ленноном». Среди продюсеров картины — Элисон Оуэн («Спасти мистера Бэнкса»), Дебра Хейворд («Отверженные») и Ники Кентиш-Барнс («На что способна любовь»).

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Эми УайнхаусСэм Тейлор-джонсон
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