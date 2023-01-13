Первый в истории российско-ливанский фильм выйдет в прокат 2 февраля

2 февраля в российских кинотеатрах выйдет фильм «Гнев», созданный в сотрудничестве с ливанской, французской и германской креативными командами. Премьера картины состоялась на Карфагенском международном кинофестивале в 2021 году.
Действие фильма разворачивается в Ливане. В центре сюжета молодая девушка Ида (Манал Исса), которая сбегает из маленькой деревни в большой город от агрессивного пьянства матери и трагедии в семье. В Бейруте она встречает красивого успешного француза Ханса (Орельен Шоссад), и делает ей предложение. Ида счастлива, пока не узнает настоящую личность жениха.
Российский режиссер и сценарист картины Мария Иванова Сурае через отношения ливанской девушки и европейского мужчины размышляет о национальной идентичности каждого человека, противостоянии Востока и Запада, трагедиях домашнего насилия и алкогольной зависимости. «Это история о том, что спасение всегда внутри тебя: не жди, что тебе кто‑то поможет. Это фильм о невероятной силе корней, места, где ты родился», — рассказала она.
Съемки проходили в Ливане на протяжении 10 месяцев в период пандемии COVID-19. Во время производства произошли масштабный взрыв в порту Бейрута, в результате которого «разнесло целый район», где была основная локация, и последовавшие за ним протесты. Иванова Сурае не была уверена, что картину удастся снять до конца.
Впервые зритель увидел «Гнев» в Тунисе, на старейшем кинофестивале стран Африки и арабского мира — Карфагенском международном кинофестивале. Картина получила три награды Международного кинофестиваля мусульманского кино в Казани, приз за лучшую режиссуру на Ливанском международном независимом кинофестивале, приз за лучший полнометражный фильм Международного кинофестиваля Ouchy в Швейцарии.