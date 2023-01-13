Первый в истории российско-ливанский фильм выйдет в прокат 2 февраля

Российский режиссер и сценарист картины Мария Иванова Сурае через отношения ливанской девушки и европейского мужчины размышляет о национальной идентичности каждого человека, противостоянии Востока и Запада, трагедиях домашнего насилия и алкогольной зависимости. «Это история о том, что спасение всегда внутри тебя: не жди, что тебе кто‑то поможет. Это фильм о невероятной силе корней, места, где ты родился», — рассказала она.