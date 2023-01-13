В Новой Опере пройдет Крещенский фестиваль. На нем впервые исполнят «Доктора Атома» Адамса

В Новой Опере с 19 по 29 января пройдет Крещенский фестиваль. Во время него в России впервые исполнят оперу американского композитора Джона Кулиджа Адамса «Доктор Атом», сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия.
Опера Адамса посвящена жизни физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, руководителя так называемого Манхэттенского проекта, в рамках которого была изобретена ядерная бомба. Ее покажут в день открытия фестиваля.
В своем творчестве Адамс осмысляет ключевым события в современной истории США. «Доктор Атом» — заключительная часть трилогии, в которую также вошли оперы «Никсон в Китае» и «Смерть Клингхоффера».
Автор отмечал, что музыка к «Доктору Атому» написана под влиянием «Гибели богов» Рихарда Вагнера. «Это „Гибель богов“ нашего поколения, с нашей скоростью, с нашими моментами напряжения, нашей нервной энергией», — характеризовал оперу автор либретто Питер Селларс.
В тексте оперы он использовал письма военного времени, мемуары, рассекреченные правительственные документы, петиции, а также древние индийские тексты и поэзию Шарля Бодлера, Джона Донна, Мюриэль Рукейзер.
«Доктор Атом» прозвучит на Крещенском фестивале в концертном исполнении. Дирижером выступит Федор Леднев, а главную партию исполнит солист театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Зуев.
Помимо «Доктора Атома», на семи музыкальных вечерах Крещенского фестиваля сыграют другие сочинения Адамса, а также все оперы Сергея Рахманинова. 22 января зрители смогут послушать «Скупого рыцаря» по мотивам Пушкина и «Франческу да Римини» на сюжет Данте, а 27 января — «Монну Ванну» по пьесе Метерлинка и «Алеко» по мотивам пушкинской поэмы «Цыганы».
Также в Новой Опере проведут вечер балетов: на нем покажут спектакль «Терезин. Квартет». Он состоится 28 января и будет приурочен к Международному дню памяти Холокоста.
В остальные дни гостей фестиваля ждут концерты камерной, вокально-хоровой и симфонической музыки. 21 января можно будет послушать, например, симфонию № 7 Антона Брукнера, 26 января — кантату «История доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке, 29 января — концерт № 1 для фортепиано с оркестром ре минор Иоганнеса Брамса.