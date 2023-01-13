В Новой Опере пройдет Крещенский фестиваль. На нем впервые исполнят «Доктора Атома» Адамса

Помимо «Доктора Атома», на семи музыкальных вечерах Крещенского фестиваля сыграют другие сочинения Адамса, а также все оперы Сергея Рахманинова. 22 января зрители смогут послушать «Скупого рыцаря» по мотивам Пушкина и «Франческу да Римини» на сюжет Данте, а 27 января — «Монну Ванну» по пьесе Метерлинка и «Алеко» по мотивам пушкинской поэмы «Цыганы».