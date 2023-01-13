Стал известен самый пунктуальный крупный аэропорт мира. Им стал токийский Ханэда

Британская исследовательская компания OAG проанализировала деятельность крупнейших аэропортов мира и назвала самые пунктуальные из них. Лидером рейтинга стал токийский аэропорт Ханэда, сообщил «Интерфакс».
По информации OAG, в 2022 году около 88,1% рейсов в этом аэропорту выполнялись в установленные сроки, с опозданием не более чем на 15 минут. По этому показателю Ханэда серьезно опередил все прочие воздушные гавани.
Аэропорты Атланты и Сиэтла, занявшие вторую и третью строчку списка, показали пунктуальность в 80,1% и 80% случаев соответственно. В рейтинг также попал аэропорт Мехико с показателем точности 72,7%, он расположился на 12-м месте рейтинга.
Европейские аэропорты замкнули топ-20. Международный аэропорт Стамбула показал пунктуальность в 66,9%, амстердамский Скипхол — 65,1%, парижский Шарль-де-Голль — 63,5%, лондонский Хитроу — 61,5%.
Среди всех аэропортов мира вне зависимости от размера лучшие показатели зафиксировали у аэропортов Осаки (91,45%), Мацуямы (91,4%) и Миязаки (91,3%). Кроме того, отличились и японские авиакомпании — они также оказались самыми пунктуальными. Из 20 самых точных авиалиний десять — японские.