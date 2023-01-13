Актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» обвинили в неподобающем поведении на съемочной площадке

В октябре прошлого года Киллиан Мерфи, играющий роль Томаса Шелби, объявил о завершении работы над сценарием полнометражных «Острых козырьков». «В планах снять фильм и продолжить историю, но в кинематографическом мире, а не на телевидении. Телевизионная часть истории закончена. Если есть еще истории, которые можно рассказать, я буду в них, но я просто еще не читал [сценария], но, похоже, скоро все будет», — говорил актер.