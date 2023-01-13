Актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» обвинили в неподобающем поведении на съемочной площадке

Актера Пола Андерсона, известного по роли Артура Шелби в сериале «Острые козырьки», обвинили в неподобающем поведении на съемочной площадке. Таблоид The Sun сообщает, что жалобы оставил его коллега по шоу.
«После обвинений у Пола появились проблемы вне съемочной площадки, которые нужно было решить. Все обвинения он отрицает», — сказал близкий к ситуации источник из продюсерской компании. Там начали внутреннее расследование, добавил он.
Кто и в чем конкретно обвиняет Андерсона, не уточняется.
По словам собеседника The Sun, съемки полнометражного фильма по «Острым козырькам» еще не начались, и, если «до этого дойдет», Андерсон может потерять роль. Создатели картины готовы «переписать и изменить сценарий и сюжетную линию», чтобы объяснить зрителю отсутствие персонажа.
«Мы не будем обсуждать кого‑либо, но на данном этапе еще слишком рано говорить, кто будет в фильме», — пояснил источник.
В октябре прошлого года Киллиан Мерфи, играющий роль Томаса Шелби, объявил о завершении работы над сценарием полнометражных «Острых козырьков». «В планах снять фильм и продолжить историю, но в кинематографическом мире, а не на телевидении. Телевизионная часть истории закончена. Если есть еще истории, которые можно рассказать, я буду в них, но я просто еще не читал [сценария], но, похоже, скоро все будет», — говорил актер.