Spotify выпустит аудиосериал о знакомстве Харли Квинн и Джокера

«Мы знаем историю происхождения Харли Квинн — ту, в которой ею манипулировали, чтобы она стала безумной любовницей Джокера. Но что, если это не все? Что, если есть Готэм-сити, где Харли позволила Джокеру поверить, что любит его, ради собственной выгоды?» — гласит официальный синопсис проекта.
Роль Харли Квинн озвучила Кристина Риччи («Уэнсдэй»), Джокера — Билли Магнуссен («Не время умирать»), а Брюса Уэйна — Джастин Хартли («Это мы»).
«Харли Квинн и Джокер: Здравый ум» станет вторым проектом DC и Spotify после выхода Batman Unburied в 2022 году. Премьера сериала состоится 31 января.