Spotify выпустит аудиосериал о знакомстве Харли Квинн и Джокера

«Мы знаем историю происхождения Харли Квинн — ту, в которой ею манипулировали, чтобы она стала безумной любовницей Джокера. Но что, если это не все? Что, если есть Готэм-сити, где Харли позволила Джокеру поверить, что любит его, ради собственной выгоды?» — гласит официальный синопсис проекта.