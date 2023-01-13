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Spotify выпустит аудиосериал о знакомстве Харли Квинн и Джокера

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:44

DC и Spotify выпустят аудиосериал «Харли Квинн и Джокер: Здравый ум». Об этом сообщает IGN.

«Мы знаем историю происхождения Харли Квинн — ту, в которой ею манипулировали, чтобы она стала безумной любовницей Джокера. Но что, если это не все? Что, если есть Готэм-сити, где Харли позволила Джокеру поверить, что любит его, ради собственной выгоды?» — гласит официальный синопсис проекта.

Роль Харли Квинн озвучила Кристина Риччи («Уэнсдэй»), Джокера — Билли Магнуссен («Не время умирать»), а Брюса Уэйна — Джастин Хартли («Это мы»).

«Харли Квинн и Джокер: Здравый ум» станет вторым проектом DC и Spotify после выхода Batman Unburied в 2022 году. Премьера сериала состоится 31 января.

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Кристина РиччиБилли МагнуссенДжастин Хартли
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