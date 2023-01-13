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Актриса Людмила Максакова подала в суд на Фонд капремонта Москвы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:05

Актриса Людмила Максакова подала в суд на Фонд капитального ремонта Москвы. В своем иске она требует почти 500 тыс. рублей за инцидент, случившийся в прошлом году, сообщает телеграм-канал Mash.

Летом 2022 года на балкон квартиры Максаковой свалился коммунальщик, ремонтировавший фасад многоэтажки в Брюсовом переулке. В тот момент актрисы не было в городе, поэтому вызволять рабочего пришлось путем выламывания двери. Mash отмечает, что спасатели, помимо испорченной двери, натоптали в квартире.

Связались ли с Максаковой после инцидента, неизвестно.

Максакова написала заявление, в котором потребовала выплатить ей 347,5 тыс. рублей за испорченную входную дверь и еще 100 тыс. — за причиненный моральный вред.

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