Актриса Людмила Максакова подала в суд на Фонд капремонта Москвы

Летом 2022 года на балкон квартиры Максаковой свалился коммунальщик, ремонтировавший фасад многоэтажки в Брюсовом переулке. В тот момент актрисы не было в городе, поэтому вызволять рабочего пришлось путем выламывания двери. Mash отмечает, что спасатели, помимо испорченной двери, натоптали в квартире.