Актриса Людмила Максакова подала в суд на Фонд капремонта Москвы

Актриса Людмила Максакова подала в суд на Фонд капитального ремонта Москвы. В своем иске она требует почти 500 тыс. рублей за инцидент, случившийся в прошлом году, сообщает телеграм-канал Mash.
Летом 2022 года на балкон квартиры Максаковой свалился коммунальщик, ремонтировавший фасад многоэтажки в Брюсовом переулке. В тот момент актрисы не было в городе, поэтому вызволять рабочего пришлось путем выламывания двери. Mash отмечает, что спасатели, помимо испорченной двери, натоптали в квартире.
Связались ли с Максаковой после инцидента, неизвестно.
Максакова написала заявление, в котором потребовала выплатить ей 347,5 тыс. рублей за испорченную входную дверь и еще 100 тыс. — за причиненный моральный вред.