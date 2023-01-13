Кузен основательницы Black Lives Matter погиб от рук полицейского

Офицер приказал мужчине оставаться на месте, тот начал объяснять, что произошло, а затем вскочил и попытался сбежать. На место прибыли другие полицейские, которые остановили Андерсона, повалили его на землю и приказали молчать. Все это время это время он продолжал кричать, что его хотят убить, и просил о помощи.