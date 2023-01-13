Кузен основательницы Black Lives Matter погиб от рук полицейского

Близкий родственник соосновательницы американского движения за права темнокожих Black Lives Matter Патриссы Куллорс погиб после того, как полицейский использовал электрошокер. Об этом в своем инстаграме* сообщила сама Куллорс.
По ее словам, погибшего звали Кинан Дарнелл Андерсон. Он был ее кузеном и учителем английского языка.
Полиция Лос-Анджелеса опубликовала видео с нагрудных камер правоохранителей, записанных во время инцидента. Полицию вызвали на место аварии, один из ее участников указал на Андерсона, который в этот момент бежал через перекресток со словами, что его пытаются убить.
В видео полиции Лос-Анджелеса есть записи с мобильного телефона одного из свидетелей. За кадром слышен человек, утверждающий, что Андерсон пытался угнать его машину.
Офицер приказал мужчине оставаться на месте, тот начал объяснять, что произошло, а затем вскочил и попытался сбежать. На место прибыли другие полицейские, которые остановили Андерсона, повалили его на землю и приказали молчать. Все это время это время он продолжал кричать, что его хотят убить, и просил о помощи.
Андерсону пригрозили элктрошокером, он ответил, что его пытаются убить как Джорджа Флойда. В результате полицейский неоднократно применил тазер. Мужчина прекратил сопротивление, но по-прежнему просил о помощи, после чего к нему вновь применили электрошок.
Кинана Дарнелла Андерсона доставили в больницу, где он скончался спустя четыре с половиной часа. Анализ крови выявил в его организме два наркотических вещества, утверждает полиция. Полное расследование инцидента может занять до года.
Движение Black Lives Matter было основано Алисией Гарзой, Патрисс Каллорс и Опал Томети еще в 2013 году в ответ на оправдательный приговор американцу, застрелившего темнокожего подростка Трейвон Мартина. Своего пика BLM достигло в 2020 году после смерти Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.
После этого по США и другим странам прокатилась волна протестов и беспорядков, в ходе которых сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Активисты BLM выступают против системного насилия. Одно из их требований — сокращение финансирования правоохранительной системы.
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