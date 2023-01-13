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Посмотрите трейлер «Здорового человека» с Никитой Ефремовым в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:44

В сети появился дебютный трейлер фильма Петра Тодоровского «Здоровый человек». Премьера картины состоится 2 марта.

Картина рассказывает об успешном ведущем новостей Егоре Тихонове, который после одного трагического события решает изменить свою жизнь.

Он становится волонтером в детской больнице, развлекает тяжело больных детей, ищет пропавших людей. На этом пути он встречает ту, которая понимает его, как никто другой. А в прежней жизни у него остались жена и когда‑то любимая работа.

В прошлом году «Здоровый человек» стал победителем конкурса «Русские премьеры» на Московском международном кинофестивале, где получил приз «Серебряный Святой Георгий». Еще картина получила гран-при Международного фестиваля «Листопад», а также — специальный приз имени Марлена Хуциева на Международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер».

Режиссер и автор сценария Тодоровский рассказал, что поводом для создания фильма стало чувство вины из‑за того, что однажды среди ночи он услышал крик о помощи, но поленился спускаться во двор и лишь вызвал скорую.

В главных ролях снялись Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Дарья Балабанова, Олег Чугунов, Евгений Ткачук. В качестве продюсеров выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов, Иван Голомовзюк и Анна Гудкова.

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