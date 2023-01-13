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К новому сериалу Райана Мерфи «Американская история спорта» написали сценарии

Юлия Онодэра
Сегодня в 05:48

Американский кинопродюсер Райан Мерфи, известный по таким проектам как «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений», готовится к съемкам нового сериала — «Американской истории спорта». Об этом сообщил Deadline.

Глава телеканала FX Джон Ландграф заявил, что проект «движется к производству». По его словам, для будущего сериала уже создан «достаточно полный набор сценариев» от Стю Зихермана («Психиатр по-соседству», «Аляска Daily»).

Впервые о запуске «Американской истории спорта» стало известно в августе 2021 года. Тогда же Мерфи пообещал выпустить еще один проект из серии — «Американскую историю любви». Оба шоу должны стать антологиями.

«Американскую историю спорта» заумывали как мини-сериал, который расскажет о различных известных событиях с участием спортивных деятелей. Каждая история должна быть рассказана с разных точек зрения и через призму сегодняшнего мира.

В частности, пилотный эпизод опишет историю взлета и падения футболиста Аарона Эрнандеса, который выиграл Суперкубок, а позднее был осужден за убийство и покончил с собой.

Исполнительными продюсерами шоу выступают Мерфи, Зихерман, Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон, Алексис Мартин Вудолл и Брэд Фальчук, а также Эрнан Лопес, Марвалл Леви, Линда Пизутти Генр и Ира Наполиелло.

«Американская история спорта» выйдет на экраны, судя по всему, после четвертого сезона «Американской истории преступлений». Он будет посвящен истории культового клуба «Студия 54».

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