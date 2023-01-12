Эштон Катчер обещает присмотреть за сыном Риз Уизерспун в трейлере ромкома «У тебя или у меня»

Они сыграли лучших друзей, которые познакомились 20 лет назад на неловком свидании. С тех пор Дебби обзавелась ребенком в Лос-Анджелесе, а Питер, живя в Нью-Йорке, обнаружил, что питает более чем теплые чувства к своей подруге.