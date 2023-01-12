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Эштон Катчер обещает присмотреть за сыном Риз Уизерспун в трейлере ромкома «У тебя или у меня»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:10

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер романтической комедии «У тебя или у меня» («Your Place Or Mine»), главные роли в которой исполнили Энтон Катчер и Риз Уизерспун.

Они сыграли лучших друзей, которые познакомились 20 лет назад на неловком свидании. С тех пор Дебби обзавелась ребенком в Лос-Анджелесе, а Питер, живя в Нью-Йорке, обнаружил, что питает более чем теплые чувства к своей подруге.

Однажды Питер предлагает Дебби приехать в Нью-Йорк отдохнуть и сменить обстановку. Заботу о сыне подруги он обещает взять на себя и отправляется в Лос-Анджелес, где вскоре понимает, что ревнует Дебби к ее новому ухажеру.

В Нью-Йорке Дебби впервые за много лет встречает мужчину, который заинтересован в ней. У нее завязывается роман, но, судя по всему, героиня предпочла бы своему нью-йоркскому любовнику старого друга.

Смогут ли Питер и Дебби стать наконец парой, можно будет узнать с 10 февраля — в этот день фильм выйдет на Netflix. В фильме появятся, помимо Катчера и Уизерспун, Стив Захн, Тиг Нотаро, Гриффин Мэттьюс и Зои Чао.

Режиссером катрины выступила Алин Брош МакКенна — кинематографистка, известная как автор сценариев таких хитов как «Круэла», «Мы купили зоопак», «Доброе утро», «Дьявол носит Prada» и «Законы привлекательности».

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Риз УизерспунЭштон Катчер
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