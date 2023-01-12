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Сара Мишель Геллар расследует преступления оборотней в трейлере сериала «Волчья стая»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:45

Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал на свом ютьюб-канале трейлер нового сериала «Wolf Pack» («Волчья стая»), который спродюсировала и в котором сыграла одну из ролей Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»).

Шоу выйдет на платформе 26 января. Оно расскажет о группе подростков, которые обнаружили, что являются оборотнями. После первого обращения их жизни не только изменились навсегда, но и оказались в смертельной опасности.

Полулюдям-полуволкам угрожает, согласно сюжету, неизвестное существо. В трейлере оно нападает на одного из их знакомых в горящем лесу. Местный шериф расследует версию, будто в чаще находится некое «семифутовое чудовище».

Помогает в расследовании ему детектив, роль которого исполнила Геллар. Она заявляет, что не верит ни в какого лесного монстра. Однако кровавые следы на месте происшествия и рев из леса зарождают в ней сомнения.

Тем временем, угрозой для горожан могут стать и сами молодые оборотни. Их трансформации, судя по всему, не слишком поддаются контролю. Герои начинают опасаться, что вскоре начнут убивать людей.

«Мы никогда никого не убивали раньше», — говорит одна из девушек. «У вас никогда не было стаи», — отвечает ей шериф, который, похоже, знает об оборотнях больше, чем кажется на первый взгляд.

Сериал основан на одноименной книге Эдо ван Белкома. В его экранизации снялись Родриго Санторо, Армани Джексон, Белла Шепард, Хлоя Роул Робертсон и Тайлер Лоуренс Грей. Создателем шоу выступил Джефф Дэвис («Волчонок», «Мыслить как преступник»).

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Сара ГелларДжефф ДэвисРодриго Санторо
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