В Госдуме хотят создать список артистов, которым нельзя участвовать в проектах с госфинансированием

Ранее глава комитета Госдумы по культуре, депутат от «Единой России» Елена Ямпольская заявила РИА «Новости», что артистов, которые выступают против России, нужно «отрезать от кормушек» — любого финансирования в стране. Инициативу лишать их звания и госнаграды она назвала бессмысленной, так как для артистов они зачастую ничего не значат.