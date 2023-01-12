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В Госдуме хотят создать список артистов, которым нельзя участвовать в проектах с госфинансированием

Виктория Шанина
Сегодня в 13:24

В Госдуме предложили создать список артистов, которым следует запретить появляться на телевидении и участвовать в проектах, финансируемых государством. С соответствующей инициативой выступила депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина, пишет РИА «Новости».

«Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», — сказала Стенякина.

По ее словам, люди «должны знать тех, кто предал страну». «Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение», — добавила депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре, депутат от «Единой России» Елена Ямпольская заявила РИА «Новости», что артистов, которые выступают против России, нужно «отрезать от кормушек» — любого финансирования в стране. Инициативу лишать их звания и госнаграды она назвала бессмысленной, так как для артистов они зачастую ничего не значат.

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теги
ГосдумаЕдиная Россия
люди
Екатерина СтенякинаЕлена Ямпольская
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