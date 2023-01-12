Bloomberg: Apple разрабатывает MacBook Pro с сенсорным экраном

По данным агентства, инженеры Apple активно участвуют в проекте, а это означает, что компания всерьез рассматривает возможность выпуска компьютеров Mac с сенсорными экранами. Тем не менее планы Apple все еще могут измениться.
Согласно обсуждениям внутри компании, первый ноутбук с таким экраном может выйти в 2025 году в рамках обновления MacBook Pro. Он будет иметь стандартный дизайн, а экран начнет поддерживать сенсорный ввод и жесты — так же, как iPhone или iPad.
Источники Apple утверждают, что компания также планирует перевести свои дисплеи на OLED, как в iPhone и Watch. Такие экраны обладают улучшенной яркостью и цветопередачей, они появятся на iPad Pro в первой половине 2024 года. В ноутбуках в настоящее время используются жидкокристаллические дисплеи.
Bloomberg пишет, что в компании долгое время отвергали идею оснащения своих ноутбуков сенсорными дисплеями. По данным агентства, Стив Джобс считал подобное решение «ужасным с эргономической точки зрения».