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Bloomberg: Apple разрабатывает MacBook Pro с сенсорным экраном

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:42

Apple разрабатывает свой первый ноутбук с сенсорным дисплеем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По данным агентства, инженеры Apple активно участвуют в проекте, а это означает, что компания всерьез рассматривает возможность выпуска компьютеров Mac с сенсорными экранами. Тем не менее планы Apple все еще могут измениться.

Согласно обсуждениям внутри компании, первый ноутбук с таким экраном может выйти в 2025 году в рамках обновления MacBook Pro. Он будет иметь стандартный дизайн, а экран начнет поддерживать сенсорный ввод и жесты — так же, как iPhone или iPad.

Источники Apple утверждают, что компания также планирует перевести свои дисплеи на OLED, как в iPhone и Watch. Такие экраны обладают улучшенной яркостью и цветопередачей, они появятся на iPad Pro в первой половине 2024 года. В ноутбуках в настоящее время используются жидкокристаллические дисплеи.

Bloomberg пишет, что в компании долгое время отвергали идею оснащения своих ноутбуков сенсорными дисплеями. По данным агентства, Стив Джобс считал подобное решение «ужасным с эргономической точки зрения».

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Стив Джобс
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