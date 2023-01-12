Bloomberg: Apple разрабатывает MacBook Pro с сенсорным экраном

Источники Apple утверждают, что компания также планирует перевести свои дисплеи на OLED, как в iPhone и Watch. Такие экраны обладают улучшенной яркостью и цветопередачей, они появятся на iPad Pro в первой половине 2024 года. В ноутбуках в настоящее время используются жидкокристаллические дисплеи.