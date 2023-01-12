МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*

С 2017 года Бабченко работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018-го СМИ и украинские власти сообщили, что журналиста застрелили на лестничной клетке его дома. На следующий день стало известно, что Аркадий Бабченко жив. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что гибель журналиста была элементом спецоперации, а покушение было заказано российскими спецслужбами.