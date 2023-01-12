МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*

Журналист Аркадий Бабченко* объявлен в розыск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу разыскиваемых МВД.
Согласно ведомственной базе, основанием для объявления Бабченко в розыск стала статья уголовного кодекса РФ. Какая именно — не уточняется.
С 2017 года Бабченко работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018-го СМИ и украинские власти сообщили, что журналиста застрелили на лестничной клетке его дома. На следующий день стало известно, что Аркадий Бабченко жив. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что гибель журналиста была элементом спецоперации, а покушение было заказано российскими спецслужбами.
Осенью 2019-го Бабченко, имеющий российское гражданство, покинул Украину. В своих соцсетях он связал решение со своими политическими убеждениями. Позже, уехав из России, Аркадий Бабченко пообещал вернуться в Москву на американском танке «Абрамс» под флагом НАТО, после чего был внесен в России в перечень экстремистов.
По данным РИА «Новости», Бабченко в течение нескольких лет неоднократно критиковал Россию и ее власти в своих соцсетях, а также поддерживал силовую операцию Киева на Донбассе.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.