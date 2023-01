Умер легендарный британский гитарист Джефф Бек

Джефф Бек родился 24 июня 1944 года. В начале своей музыкальной карьеры, в 1965 году он стал членом группы The Yardbirds, заменив Эрика Клэптона. В 1967-м гитарист основал собственную группу The Jeff Beck Group, в которой были также певец Род Стюарт и бас-гитарист Рони Вуд (сейчас входят в The Rolling Stones). А в середине 70-х Бек начал выступать сольно.