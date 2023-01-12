Умер легендарный британский гитарист Джефф Бек

«После неожиданного заражения бактериальным менингитом он [10 января] мирно ушел из жизни. Его семья просит приватности, пока они переживают эту огромную потерю», — говорится в заявлении семьи.
Джефф Бек родился 24 июня 1944 года. В начале своей музыкальной карьеры, в 1965 году он стал членом группы The Yardbirds, заменив Эрика Клэптона. В 1967-м гитарист основал собственную группу The Jeff Beck Group, в которой были также певец Род Стюарт и бас-гитарист Рони Вуд (сейчас входят в The Rolling Stones). А в середине 70-х Бек начал выступать сольно.
Бек записал несколько альбомов, ставших платиновыми, участвовал в записи первого сольника Джона Бон Джови в 1990-м. Последней его работой стал альбом «18», созданный совместно с Джонни Деппом в июне 2022-го. За свою карьеру Джефф Бек семь раз получал премию «Грэмми», его дважды (в 1992 и 2009 годах) включали в Зал славы рок-н-ролла.