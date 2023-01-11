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Кит Харингтон и Ноэми Мерлан становятся родителями в трейлере триллера «Малышка Руби»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:29

На ютьюб-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing появился трейлер психологического триллера «Малышка Руби», главные роли в котором исполнили Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне») и Кит Харингтон («Игра престолов»).

Актеры сыграли супругов, которые готовятся к рождению первенца. Когда ребенок появляется на свет, жизнь пары меняется. Молодая мать ощущает, что что‑то идет не так, как должно. Однако окружающие убеждают ее, будто все в порядке.

В трейлере Джо (так зовут главную героиню) предстает совершенно измотанной. Ее дочь плохо спит и все время плачет, сводя мать с ума. Состояние девушки со временем становится все хуже.

Она не понимает, почему соседки с легкостью справляются с материнством, отдает ребенка на попечение бабушки и начинает всерьез думать, что новорожденная дочь (а заодно и все близкие) пытается уничтожить ее.

Фильм, сценаристом и режисером которого выступила Бэсс Уол, выйдет на экраны 3 февраля. В нем можно будет увидеть, помимо Мерлан и Харингтона, Мередит Хагнер, Рида Бирни, Джейн Аткинсон, Лорен Беверидж, Камилу Кано-Флавию.

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Ноэми МерланКит ХарингтонМередит ХагнерДжейн Аткинсон
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