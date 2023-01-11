Сидни Суини и Глен Пауэл сыграют в ромкоме от автора «Кролика Питера» и «Секса по дружбе»

Американские актеры Сидни Суини («Эйфория») и Глен Пауэлл («Королевы крика», «Скрытые фигуры») исполнял главные роли в романтической комедии, которую снимет автор «Секса по дружбе» и «Кролика Питера» Уилл Глак. Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит киностудия Sony Pictures. Сценарий будущего фильма подготовила Илана Уолперт. Глак также работал над финальной версией текста. Сюжет картины пока не раскрывается.
Известно, что ромком получит возрастной рейтинг R — это означает, что зрители младше 17 лет смогут посмотреть его только в сопровождениии взрослых. Как правило, такой рейтинг указывает на сексуальные сцены в фильме, нецензурные выражения или фрагмент с насилием либо употреблением наркотиков.
Продюсерами проекта выступят Джо Рот, Джефф Кирхенбаум и сам Глак. Исполнительными продюсерами выступят Суини, Натали Селлерс и Алисса Алтман из RK Films. Съемки начнутся в конце февраля.