Сидни Суини и Глен Пауэл сыграют в ромкоме от автора «Кролика Питера» и «Секса по дружбе»

Известно, что ромком получит возрастной рейтинг R — это означает, что зрители младше 17 лет смогут посмотреть его только в сопровождениии взрослых. Как правило, такой рейтинг указывает на сексуальные сцены в фильме, нецензурные выражения или фрагмент с насилием либо употреблением наркотиков.