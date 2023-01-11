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Шойгу назначил главу Генштаба ВС РФ Герасимова командующим Объединенной группировкой войск

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:58

Министерство обороны России назначило главу Генерального штаба ВС Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск на территории Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

Заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, а также заместитель начальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким.

«Повышение уровня руководства специальной военной операцией [на территории Украины] связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», — добавили в Минобороны.

Впервые о должности командующего объединенной группировкой войск Министерство обороны сообщило в октябре 2022 года. Должность занял Суровикин, которого военное ведомство до этого называло командующим Южной группировкой войск.

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теги
ГенштабМинобороны России
люди
Валерий ГерасимовОлег СалюковСергей СуровикинАлексей Ким
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