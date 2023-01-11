Шойгу назначил главу Генштаба ВС РФ Герасимова командующим Объединенной группировкой войск

Министерство обороны России назначило главу Генерального штаба ВС Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск на территории Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.
Заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, а также заместитель начальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким.
«Повышение уровня руководства специальной военной операцией [на территории Украины] связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», — добавили в Минобороны.
Впервые о должности командующего объединенной группировкой войск Министерство обороны сообщило в октябре 2022 года. Должность занял Суровикин, которого военное ведомство до этого называло командующим Южной группировкой войск.