Шойгу назначил главу Генштаба ВС РФ Герасимова командующим Объединенной группировкой войск

«Повышение уровня руководства специальной военной операцией [на территории Украины] связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», — добавили в Минобороны.