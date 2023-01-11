Большое Соленое озеро может исчезнуть через пять лет. Это приведет к распространению токсичной пыли

Большое Соленое озеро, расположенное в американском штате Юта, может высохнуть в течение пяти лет. Это приведет к загрязнению окружающей среды токсичными веществами, заявили ученые из Университета Бригама Янга.
Они вместе с экологами из других вузов пришли к выводу, что экосистемы всего западного полушария находятся в опасности. Озеро представляет среду обитания для 10 млн перелетных птиц и вместе с тем подавляет огромные объемы токсичной пыли.
С 1950 года озеро потеряло 73% воды и порядка 60% площади поверхности. Специалисты считают это «беспрецедентно опасным» явлением. От пересыхания озеро может спасти добавление в него 1234 млрд литров воды в год (это эквивалентно объему 500 тыс. бассейнов олимпийского размера), заявили ученые.
Если этого не произойдет, к концу 2024 года Большое Соленое озеро исчезнет, утверждают они. Токсичная пыль, находящаяся на его дне, поднимется в воздух. Это приведет к загрязнению в том числе опасными металлами: сурьмой, медью, цирконием и мышьяком.
Загрязнение повредит сельскому хозяйству, в частности, почвы могут деградировать, а посевы погибнуть. К тому же токсичная пыль окажется опасной для людей: у них чаще будут проявляться астма, бронхит, заболевания сердца и рак.
Пыль из Большого Соленого озера уже начала распространяться в Северной Америке. По данным специалистов, ее зафиксировали на юге Юты и в штате Вайоминг. Чтобы предотвратить дальнейшее ее продвижение, ученые рекомендуют снизить потребление воды из озера на 30–50% в кратчайшие сроки.