Большое Соленое озеро может исчезнуть через пять лет. Это приведет к распространению токсичной пыли

Если этого не произойдет, к концу 2024 года Большое Соленое озеро исчезнет, утверждают они. Токсичная пыль, находящаяся на его дне, поднимется в воздух. Это приведет к загрязнению в том числе опасными металлами: сурьмой, медью, цирконием и мышьяком.