IKEA продаст российские заводы в первой половине 2023 года

Шведская компания IKEA, ушедшая с российского рынка в 2022 году, продаст находящиеся на территории страны заводы уже в первой половине 2023 года. Об этом сообщили «Известия».
Изданию не рассказали, кто именно планирует купить предприятия. Тем не менее IKEA поставила перед собой задачу завершить сделки по продажу заводов в первом полугодии.
«Согласно правилам и положениям, сделка подлежит согласованию с правительством», — добавили в компании.
Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявлял, что одна из фабрик, расположенных в его регионе, может быть продана до конца марта 2023 года.
IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции на территории Украины. Позднее компания запустила онлайн-распродажу, на которой продавала остатки товаров. В июне IKEA объявила о продаже четырех российских фабрик.