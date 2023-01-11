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IKEA продаст российские заводы в первой половине 2023 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:52

Шведская компания IKEA, ушедшая с российского рынка в 2022 году, продаст находящиеся на территории страны заводы уже в первой половине 2023 года. Об этом сообщили «Известия».

Изданию не рассказали, кто именно планирует купить предприятия. Тем не менее IKEA поставила перед собой задачу завершить сделки по продажу заводов в первом полугодии.

«Согласно правилам и положениям, сделка подлежит согласованию с правительством», — добавили в компании.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявлял, что одна из фабрик, расположенных в его регионе, может быть продана до конца марта 2023 года.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции на территории Украины. Позднее компания запустила онлайн-распродажу, на которой продавала остатки товаров. В июне IKEA объявила о продаже четырех российских фабрик.

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теги
Ikea
люди
Андрей Никитин
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