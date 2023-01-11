В США из‑за компьютерного сбоя отменили все внутренние рейсы

«Вылеты возобновляются в аэропортах Ньюарк и Атланта из‑за перегруженности воздушного движения в этих районах. Мы ожидаем, что вылеты возобновятся и в других аэропортах в 09.00 по восточному времени», — заявили в регуляторе.