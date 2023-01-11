В США из‑за компьютерного сбоя отменили все внутренние рейсы

В США из‑за компьютерного сбоя в системе оповещения пилотов были отменены все внутренние рейсы. Об этом говорится в твиттере Федерального управления гражданской авиации (FAA).
Экипажам самолетов начали приходить предполетные уведомления (NOTAM) о событиях, которые могут представлять опасность для их полетов. Пассажирским лайнерам, находившимся в небе, пришлось сесть в ближайшем аэропорту.
К 16.30 по Москве 3700 рейсов были отложены, более 650 — отменены. FAA призвало авиакомпании приостановить все внутренние вылеты до 9.00 по восточному времени (17.00 мск).
К моменту написания заметки управление сообщило, что в восстановлении системы уведомлений удалось достичь прогресса.
«Вылеты возобновляются в аэропортах Ньюарк и Атланта из‑за перегруженности воздушного движения в этих районах. Мы ожидаем, что вылеты возобновятся и в других аэропортах в 09.00 по восточному времени», — заявили в регуляторе.