В США нашли украденные произведения искусства стоимостью 400 тыс. долларов

Полицейское управление города Боулдер в США обнаружило пять украденных произведений искусства. Их общая стоимость оценивается в 400 тыс. долларов, сообщает Fox 31.
Где находятся похищенные арт-объекты, полиция узнала накануне вечером. Они оказались в гостиничном номере в Лейквуде — городе, который находится примерно в 50 километрах от Боулдера (там произведения искусства были украдены).
Правоохранители арестовали подозреваемого — 31-летнего мужчину. В отеле нашли и другие украденные вещи — оружие, электронику. Также при обыске были обнаружены наркотические вещества в крупном объеме.
«Мы не только вернули произведения искусства, но и избавились от этих смертоносных наркотиков, которые преследуют наше сообщество на улицах», — сказал шеф полиции Марис Херольд.
Какие именно произведения искусства были найдены, не уточняется. Судя по видео, которое опубликовал Fox 31, в их числе есть две картины.