Реклама
Новости

В США нашли украденные произведения искусства стоимостью 400 тыс. долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:26

Полицейское управление города Боулдер в США обнаружило пять украденных произведений искусства. Их общая стоимость оценивается в 400 тыс. долларов, сообщает Fox 31.

Где находятся похищенные арт-объекты, полиция узнала накануне вечером. Они оказались в гостиничном номере в Лейквуде — городе, который находится примерно в 50 километрах от Боулдера (там произведения искусства были украдены).

Правоохранители арестовали подозреваемого — 31-летнего мужчину. В отеле нашли и другие украденные вещи — оружие, электронику. Также при обыске были обнаружены наркотические вещества в крупном объеме.

«Мы не только вернули произведения искусства, но и избавились от этих смертоносных наркотиков, которые преследуют наше сообщество на улицах», — сказал шеф полиции Марис Херольд.

Какие именно произведения искусства были найдены, не уточняется. Судя по видео, которое опубликовал Fox 31, в их числе есть две картины.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»