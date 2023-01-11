ЧВК «Вагнер» взял под контроль всю территорию Соледара

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом сообщил Евгений Пригожин через телеграм-канал «Кепка Пригожина».
По словам предпринимателя, в центре города образовался котел, в котором ведутся «городские бои». Пригожин пообещал сообщить число пленных 11 января
Также он подчеркнул, что «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов „Вагнера“». РИА «Новости» добавили, что ЧВК удалось освободить в том числе соляные шахты Соледара.
Эти шахты работают с конца XIX века, их запасы оцениваются в 13 млрд тонн. До начала специальной военной операции на территории Украины продукция компании «Артемсоль», добывающей соль в шахтах Солдера, поставлялась в 22 страны.
Ранее о взятии центра Соледара сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пригожин же отмечал, что украинские военные «храбро сражаются» за город, где идут «тяжелейшие кровопролитные бои».