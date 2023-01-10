Всемирный банк: в 2023 году ВВП России снизится на 3,3%

Рост глобальной экономики в 2023 году Всемирный банк оценивает в 1,7% — это один из самых низких показателей за почти 30 лет (меньше было лишь в 2009 и 2020 годах). Организация ухудшила прогноз по сравнению с июньским на 1,3 процентных пункта.