Всемирный банк: в 2023 году ВВП России снизится на 3,3%

Валовый внутренний продукт России может снизиться в 2023 году на 3,3%. Такие оценки содержатся в докладе Всемирного банка, пишет РБК.
В 2022 году российская экономика сократилась на 3,5%, считают эксперты. В 2024-м ожидается увеличение ВВП на 1,6%, связанное со скромным ростом потребления и незначительным восстановлением экспорта.
В долгосрочной перспективе военная операция на Украине и ее последствия замедлят рост экономики России, говорится в прогнозе. Причины — нарушение цепочек поставок, снижение инвестиций, экономическая и политическая неопределенность, а также отток человеческого капитала.
В базовом прогнозе аналитики исходят из предположения, что боевые действия на Украине в ближайшем будущем продолжатся, но существенной эскалации не будет, а санкции в отношении России и Беларуси сохранятся.
Рост глобальной экономики в 2023 году Всемирный банк оценивает в 1,7% — это один из самых низких показателей за почти 30 лет (меньше было лишь в 2009 и 2020 годах). Организация ухудшила прогноз по сравнению с июньским на 1,3 процентных пункта.