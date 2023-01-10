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Всемирный банк: в 2023 году ВВП России снизится на 3,3%

Семён Гудошников
Сегодня в 20:59

Валовый внутренний продукт России может снизиться в 2023 году на 3,3%. Такие оценки содержатся в докладе Всемирного банка, пишет РБК.

В 2022 году российская экономика сократилась на 3,5%, считают эксперты. В 2024-м ожидается увеличение ВВП на 1,6%, связанное со скромным ростом потребления и незначительным восстановлением экспорта.

В долгосрочной перспективе военная операция на Украине и ее последствия замедлят рост экономики России, говорится в прогнозе. Причины — нарушение цепочек поставок, снижение инвестиций, экономическая и политическая неопределенность, а также отток человеческого капитала.

В базовом прогнозе аналитики исходят из предположения, что боевые действия на Украине в ближайшем будущем продолжатся, но существенной эскалации не будет, а санкции в отношении России и Беларуси сохранятся.

Рост глобальной экономики в 2023 году Всемирный банк оценивает в 1,7% — это один из самых низких показателей за почти 30 лет (меньше было лишь в 2009 и 2020 годах). Организация ухудшила прогноз по сравнению с июньским на 1,3 процентных пункта.

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