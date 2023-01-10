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Daughter анонсировали новый альбом и показали первый сингл с него

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:13

Английское фолк-трио Daughter анонсировало выход первого за семь лет альбома «Stereo Mind Game». Его релиз состоится 7 апреля 2023 года.

В честь этого группа опубликовала первый сингл с пластинки «Be on Your Way». Он сопровождается видео, в котором кадры с поющей солисткой Еленой Торн смешиваются с пейзажами улиц. Daughter описывают песню как «принятие хода времени».

Последний альбом Daughter «Not to Disappear» вышел в 2016 году. Затем в следующем году коллектив выпустил саундтрек к видеоигре Life Is Strange: Before the Storm.

В грядущую пластинку «Stereo Mind Game» войдет 12 треков. С полным треклистом можно ознакомиться ниже:

  1. «Intro»
  2. «Be on Your Way»
  3. «Party»
  4. «Dandelion»
  5. «Neptune»
  6. «Swim Back»
  7. «Junkmail»
  8. «Future Lover»
  9. «(Missed Calls)»
  10. «Isolation»
  11. «To Rage»
  12. «Wish I Could Cross the Sea»
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