Daughter анонсировали новый альбом и показали первый сингл с него

Английское фолк-трио Daughter анонсировало выход первого за семь лет альбома «Stereo Mind Game». Его релиз состоится 7 апреля 2023 года.
В честь этого группа опубликовала первый сингл с пластинки «Be on Your Way». Он сопровождается видео, в котором кадры с поющей солисткой Еленой Торн смешиваются с пейзажами улиц. Daughter описывают песню как «принятие хода времени».
Последний альбом Daughter «Not to Disappear» вышел в 2016 году. Затем в следующем году коллектив выпустил саундтрек к видеоигре Life Is Strange: Before the Storm.
В грядущую пластинку «Stereo Mind Game» войдет 12 треков. С полным треклистом можно ознакомиться ниже:
- «Intro»
- «Be on Your Way»
- «Party»
- «Dandelion»
- «Neptune»
- «Swim Back»
- «Junkmail»
- «Future Lover»
- «(Missed Calls)»
- «Isolation»
- «To Rage»
- «Wish I Could Cross the Sea»