За всю историю в составе команд «Формулы-1» было всего пять женщин и лишь две из них участвовали в гонках. Это итальянка Мария-Тереза де Филиппис, выступавшая за Maserati и Behra-Porsche в сезонах 1958-го и 1959-го, а также ее соотечественница Лелла Ломбарди. За три сезона (1974, 1975 и 1976) она была заявлена сразу в трех командах — March, RAM и Williams.