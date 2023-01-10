Организаторы «Формулы-1» запустят в этом году Академию F1 — гоночную серию и программу тренировок для женщин. Об этом сообщает Bloomberg.
В Академии будут участвовать 15 автомобилей из 5 команд в сезоне, который будет состоять из 15 гонок. На каждую машину «Формула 1» выделит 156 тыс. долларов, по столько же участники должны будут внести из своих средств или за счет спонсорства.
В серии Академии F1 будут участвовать талантливые гонщицы из картинговых юниорских чемпионатов. Некоторое время они будут соревноваться на модифицированных автомобилях «Формулы-4», затем переходить в «Формулу-3», «Формулу-2», а через два-три года — в «Формулу-1».
«Мы докажем, что у женщин-гонщиков есть все необходимое, чтобы конкурировать на высоком уровне», — сказал менеджер Академии F1 и по совместительству исполнительный директор F2 и F3 Бруно Мишель.
За всю историю в составе команд «Формулы-1» было всего пять женщин и лишь две из них участвовали в гонках. Это итальянка Мария-Тереза де Филиппис, выступавшая за Maserati и Behra-Porsche в сезонах 1958-го и 1959-го, а также ее соотечественница Лелла Ломбарди. За три сезона (1974, 1975 и 1976) она была заявлена сразу в трех командах — March, RAM и Williams.
Лучший результат среди женщин принадлежит Ломбарди — в 1975 году она заняла шестое место в Гран-при Испании. Это единственный случай, когда гонщица смогла набрать очки (пол-очка) в мировом первенстве.