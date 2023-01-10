В России завели первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ против издательства Popcorn Books

Летом 2022 года председательница комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина просила возбудить уголовное дело из‑за книги Popcorn Books «Лето в пионерском галстуке». По ее мнению, она издана с нарушением закона о гей-пропаганде, дискредитирует образ советских пионеров и семейные ценности. Против книги также выступали Захар Прилепин и Никита Михалков.