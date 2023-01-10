В России завели первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ против издательства Popcorn Books

В России завели первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ в отношении издательства Popcorn Books. Об этом в своем телеграм-канале написал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Дело по статье 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбудили против Popcorn Books после запросов депутата. По словам Хинштейна, МВД завело дело еще и по статье 20.1 (мелкое хулиганство).
«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и Popcorn Books, бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам», — написал он.
По мнению Хинштейна, издательство Popcorn Books является «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России». Депутат заявил, что после вступления в силу законов о запрете ЛГБТ-пропаганды, издательство продолжило продажу книг и «демонстративно украшало их обложки цитатами из 29 статьи, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры».
Летом 2022 года председательница комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина просила возбудить уголовное дело из‑за книги Popcorn Books «Лето в пионерском галстуке». По ее мнению, она издана с нарушением закона о гей-пропаганде, дискредитирует образ советских пионеров и семейные ценности. Против книги также выступали Захар Прилепин и Никита Михалков.