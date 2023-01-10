Актер Иван Краско госпитализирован с инсультом

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом в одну из больниц Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Вячеслава Смородинова.
Состояние актера оценивается как стабильное. Сейчас его уже перевели в общую палату Елизаветинской больницы, отделение неврологии
В начале декабря Краско планово ложился в Мариинскую больницу Петербурга для профилактики общего состояния. Тогда он провел в стационаре около недели и выписался раньше из‑за работы.
Иван Краско — советский и российский актер театра, кино и озвучивания, писатель и Народный артист страны. В кинематографе артист дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо».
Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции». За свою карьеру актер снялся в таких проектах, как «Господин оформитель», «Особенности национальной охоты в зимний период».