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Актер Иван Краско госпитализирован с инсультом

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:58

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом в одну из больниц Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Вячеслава Смородинова.

Состояние актера оценивается как стабильное. Сейчас его уже перевели в общую палату Елизаветинской больницы, отделение неврологии

В начале декабря Краско планово ложился в Мариинскую больницу Петербурга для профилактики общего состояния. Тогда он провел в стационаре около недели и выписался раньше из‑за работы.

Иван Краско — советский и российский актер театра, кино и озвучивания, писатель и Народный артист страны. В кинематографе артист дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо».

Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции». За свою карьеру актер снялся в таких проектах, как «Господин оформитель», «Особенности национальной охоты в зимний период».

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Иван КраскоВячеслав Смородинов
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