С территории Великобритании впервые запустили космические спутники. Но до орбиты они не долетели

Модифицированный самолет Boeing 747 с прикрепленным к нему кораблем LauncherOne вылетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле 9 января, около 22.00 по Гринвичу (10 ноября, в 1.00 по московскому времени). Примерно через полтора часа Boeing успешно выпустил ракету над Атлантическим океаном на высоте 10,7 километра.