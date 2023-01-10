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С территории Великобритании впервые запустили космические спутники. Но до орбиты они не долетели

Виктория Шанина
Сегодня в 09:33

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании закончился неудачей из‑за некой аномалии. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на директора программы запуска космического агентства страны Мэтта Арчера.

Запуск проходил под управлением калифорнийской компании Virgin Orbit. Ракета-носитель LauncherOne должна была вывести на орбиту девять спутников в интересах частных компаний и госведомств Великобритании и США.

Модифицированный самолет Boeing 747 с прикрепленным к нему кораблем LauncherOne вылетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле 9 января, около 22.00 по Гринвичу (10 ноября, в 1.00 по московскому времени). Примерно через полтора часа Boeing успешно выпустил ракету над Атлантическим океаном на высоте 10,7 километра.

После отсоединения от самолета LauncherOne запустила двигатель первой ступени и начала подъем на орбиту. На высоте более 500 километров ракета-носитель должна была вывести на орбиту девять спутников, но эти планы не удалось реализовать.

«Похоже, произошла аномалия, которая помешала нам выйти на орбиту», — говорится в твиттер-аккаунте Virgin Orbit, где велась текстовая трансляция запуска. Подробности о причинах неудачного запуска не раскрываются.

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