Сделка Канга и Скотта Лэнга в новом трейлере сиквела «Человека-муравья»

«Квантомания» станет первым фильмом, открывающим пятую фазу Marvel. «Мы очень-очень рады. Мы начинаем фазу 5 с большим-большим размахом. Это самое великое приключение, в которое когда‑либо отправлялись Человек-муравей и Оса. Мы пойдем в странные места и встретимся с антагонистом, который не похож ни на кого из тех, с кем они когда‑либо сталкивались, и это включая Таноса», — сказал режиссер.