Сделка Канга и Скотта Лэнга в новом трейлере сиквела «Человека-муравья»

Marvel Studios опубликовала новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Мировая премьера ленты запланирована на 17 февраля 2023 года.
В видео показаны новые уголки квантового мира, где будет развиваться большая часть сюжета фильма. И новые подробности о супергеройских перевоплощениях Кэсси Лэнг, которая станет героиней «Молодых мстителей» — Высотой. В ролике также представлены новые кадры с Кангом Завоевателем, главным злодеем «Саги мультивселенной».
Действие грядущего фильма развернется после событий «Мстители: Финал». По сюжету Скотт Лэнг обращается к Кангу Завоевателю, после того как его дочь Кэсси создает квантовый маяк и случайно связывается со злодеем.
Канг заперт в квантовом мире, и он хочет, чтобы Человек-муравей его освободил, а Лэнг пытается спасти свою дочь. Они заключают сделку, результаты которой приведут к событиям следующего крупного кроссовера Marvel — «Династия Канга».
В официальном синопсисе проекта студия подтвердила давние слухи, что Билл Мюррей в фильме исполнит роль инопланетного ученого, лорда Крайлара.
Помимо Мюррея в фильме снялись Пол Радд, Кэтрин Ньютон, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мейджорс и другие. Режиссер — Пейтон Рид.
«Квантомания» станет первым фильмом, открывающим пятую фазу Marvel. «Мы очень-очень рады. Мы начинаем фазу 5 с большим-большим размахом. Это самое великое приключение, в которое когда‑либо отправлялись Человек-муравей и Оса. Мы пойдем в странные места и встретимся с антагонистом, который не похож ни на кого из тех, с кем они когда‑либо сталкивались, и это включая Таноса», — сказал режиссер.