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Сделка Канга и Скотта Лэнга в новом трейлере сиквела «Человека-муравья»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:06

Marvel Studios опубликовала новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Мировая премьера ленты запланирована на 17 февраля 2023 года.

В видео показаны новые уголки квантового мира, где будет развиваться большая часть сюжета фильма. И новые подробности о супергеройских перевоплощениях Кэсси Лэнг, которая станет героиней «Молодых мстителей» — Высотой. В ролике также представлены новые кадры с Кангом Завоевателем, главным злодеем «Саги мультивселенной».

Действие грядущего фильма развернется после событий «Мстители: Финал». По сюжету Скотт Лэнг обращается к Кангу Завоевателю, после того как его дочь Кэсси создает квантовый маяк и случайно связывается со злодеем.

Канг заперт в квантовом мире, и он хочет, чтобы Человек-муравей его освободил, а Лэнг пытается спасти свою дочь. Они заключают сделку, результаты которой приведут к событиям следующего крупного кроссовера Marvel — «Династия Канга».

В официальном синопсисе проекта студия подтвердила давние слухи, что Билл Мюррей в фильме исполнит роль инопланетного ученого, лорда Крайлара.

Помимо Мюррея в фильме снялись Пол Радд, Кэтрин Ньютон, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мейджорс и другие. Режиссер — Пейтон Рид.

«Квантомания» станет первым фильмом, открывающим пятую фазу Marvel. «Мы очень-очень рады. Мы начинаем фазу 5 с большим-большим размахом. Это самое великое приключение, в которое когда‑либо отправлялись Человек-муравей и Оса. Мы пойдем в странные места и встретимся с антагонистом, который не похож ни на кого из тех, с кем они когда‑либо сталкивались, и это включая Таноса», — сказал режиссер.

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Билл МюррейМайкл ДугласПол РаддКэтрин НьютонМишель Пфайффер
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