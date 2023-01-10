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Netflix показал трейлер байопика о юной мореплавательнице Джессика Уотсон «Настоящий дух»

Юлия Онодэра
Сегодня в 04:12

На ютьюб-канале Netflix появился трейлер фильма «Настоящий дух» («True Spirit») — байопика австралийской мореплавательницы Джессики Уотсон, которая стала в 2010 году самой юной яхтсменкой, совершившей кругосветное путешествие.

Уотсон более полугода находилась в море, в одиночку преодолев почти 20 тыс. морских миль. Она завершила путешествие за три дня до своего 17-летия, проплыв мимо Новой Зеландии, Кирибати, Фиджи, Мыса Горн и Южной Африки.

Девушка не останавливалась на протяжении всего своего пути, пересекла Экватор и вернулась в Сидней. О своем приключении она написала книгу, а также выпустила документальный фильм.

Теперь достижению Уотсон посвятят и художественную картину. Ее сняла Сара Спиллейн, известная по драме «Жизненный опыт» с Кристиной Риччи. Она написала сценарий «Настоящего духа» вместе с Ребеккой Бэннер и Кэти Рэнделл.

Продюсерами проекта выступили Дебра Мартин Чейз, Сьюзен Картсонис и Эндрю Фрейзер. Роли исполнили Тиган Крофт, Анна Пакуин, Клифф Кертис, Джон Лоусон, Бриджет Вебб, Вивьен Тернер, Тодд Ласанс и Стейси Клаусен.

Байопик Джессики Уотсон выйдет на стриминговом сервисе Netflix 3 февраля.

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Кристина РиччиКлифф КертисТодд Ласанс
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