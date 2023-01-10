Netflix показал трейлер байопика о юной мореплавательнице Джессика Уотсон «Настоящий дух»

Уотсон более полугода находилась в море, в одиночку преодолев почти 20 тыс. морских миль. Она завершила путешествие за три дня до своего 17-летия, проплыв мимо Новой Зеландии, Кирибати, Фиджи, Мыса Горн и Южной Африки.