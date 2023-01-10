Ватикан вновь откроет расследование исчезновения подростка после документального сериала Netflix

Власти Ватикана вновь откроют расследование загадочного исчезновения 15-летней Эмануэлы Орланди, о котором рассказал недавно вышедший документальный сериал «Девочка из Ватикана». Об этом сообщил Sky News.
Эмануэла была дочерью одного из сотрудников Ватикана. 22 июня 1983 года девочка ушла из дома на урок музыки, который должен был пройти на территории Рима, и бесследно пропала.
В документальном проекта один из друзей Эмануэлы признался, что она рассказывала ему за неделю до исчезновения о сексуальных домогательствах со стороны одного из высокопоставленных священнослужителей Ватикана.
В ответ на эти заявления прокурор Ватикана Алесссандро Дидди возобновил расследование по делу Орланди. В пресс-службе Ватикана заявили, что к этой мере побудили запросы членов семьи пропавшей девочки.
Юрист семьи Орланди Лаура Сгро, впрочем, отметила, что не обладает информацией о каких‑либо продвижениях в расследовании. Последний раз она обращалась в Ватикан в связи с исчезновением Эмануэлы в 2019 году, заявила адвокат.
Ранее Сгро вместе с Пьетро Орландти, братом Эмануэлы, заявляли, что хотели бы созвать парламентскую комиссию (уже четвертую) по расследованию ее дела. Пьетро приветствовал действия Ватикана и попытку все же разобраться в случившемся.