В качестве сценаристов выступили Гэри Уитта, Эми Хенниг, Эллисон Раймер и Тодд Сташвик, а композиторов — Беар Маккрири и Гарри Шайман. Square Enix подчеркнули, что Forspoken пробудет консольным эксклюзивом PlayStation 5 как минимум до января 2025 года.