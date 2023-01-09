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Вышел кинематографический трейлер Forspoken — эксклюзива PlayStation 5

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:24

Square Enix выпустили кинематографический трейлер приключенческого экшена Forspoken. Релиз игры состоится на ПК и PlayStation 5 уже 24 января.

В ролике создатели дали более обширное представление о мире грядущей игры и раскрыли сюжетные подробности.

Главная героиня Forspoken — таинственная девушка по имени Фрей Холланд, которая попадает из Нью-Йорка в фентезийную страну Атию. «В поисках пути домой Фрей должна оставаться верной себе, сражаясь с опасными чудовищами и коварным Тантасом», — гласит официальный синопсис проекта.

Forspoken — дебютный проект компании Luminous Productions, сформированной из сотрудников, которые работали над Final Fantasy XV. Одной из целей разработки игры является демонстрация графических возможностей PlayStation 5.

В качестве сценаристов выступили Гэри Уитта, Эми Хенниг, Эллисон Раймер и Тодд Сташвик, а композиторов — Беар Маккрири и Гарри Шайман. Square Enix подчеркнули, что Forspoken пробудет консольным эксклюзивом PlayStation 5 как минимум до января 2025 года.

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Эми Хенниг
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