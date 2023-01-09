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В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:59

В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По ее словам, чаще одновременное заболевание встречается у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей. У них вирусы, как отметила Пшеничная, «могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях».

Эксперт отметила, что COVID-19 в сочетании с гриппом переносится тяжелее, при нем зачастую возникает вирусная пневмония. Острый период болезни может длиться две-три недели, добавила Пшеничная.

Замдиректора ЦНИИ подчеркнула, что риск летального исхода у пациентов с гриппом и коронавирусом выше. Лечение таких больных ведется иначе, с использованием комбинированной терапии, нацеленной на оба вируса.

Ранее флурону (так в медицине называют заражение двумя вирусами сразу) выявили в Румынии. Заболевшими оказались дети из Бухареста. У них отмечаются боли повышенной интенсивности в мышцах и суставах, головные боли. Год назад о флуроне также сообщали в Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

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