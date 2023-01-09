Пятикратный победитель Лиги чемпионов Гарет Бейл завершил карьеру

Валлийский футболист и нападающий сборной Уэльса по футболу Гарет Бейл объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен рассказал в своих соцсетях.
«После тщательного размышления я объявляю о завершении карьеры на уровне клубного футбола и в составе сборной. Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту и занимался любимым видом спорта», — рассказал Бейл.
По его словам, он гордится своей клубной карьерой и теперь предвкушает переход к следующему этапу своей жизни.
Бейл начал свой спортивный путь в «Саутгемптоне», где играл на позиции левого защитника и был специалистом по исполнению штрафных ударов. Позже он выступал за английский «Тоттенхэм» и испанский «Реал».
В составе мадридской команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.