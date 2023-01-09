В Москве появится новый дипломатический квартал для представителей зарубежных СМИ

В Москве появится еще один дипломатический квартал для размещения международных организаций, представителей зарубежных СМИ и сотрудников диппредставительств. Об этом пишет РИА «Новости».
«В здании доступны для аренды квартиры и офисы, запланировано открытие детского сада, обустроена трехуровневая подземная парковка», — рассказали в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России.
Квартал появится между Мосфильмовской улицей и проспектом Генерала Дорохова в районе платформы Поклонная.
На сайте ГлавУпДК сказано, что жилье будет предоставляться с кухонной мебелью, бытовой техникой, шкафами-купе, кондиционерами и отделкой из высококачественных материалов. Всего будет доступно 112 квартир. Еще в здании предусмотрена трехуровневая подземная парковка на 267 мест.
Комплекс будет возведен по аналогии зданий ГлавУпДК на Мытной улице и Кутузовском проспекте. О строительстве дипломатического квартала в районе Мосфильмовской стало известно еще в 2011 году.