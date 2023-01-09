В Москве появится новый дипломатический квартал для представителей зарубежных СМИ

На сайте ГлавУпДК сказано, что жилье будет предоставляться с кухонной мебелью, бытовой техникой, шкафами-купе, кондиционерами и отделкой из высококачественных материалов. Всего будет доступно 112 квартир. Еще в здании предусмотрена трехуровневая подземная парковка на 267 мест.