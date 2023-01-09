Рут Негга сыграет вместе с Джейком Джилленхолом в «Презумпции невиновности»

Картина основана на одноименном романе Скотта Туроу, посвященного расследованию изнасилования и убийства сотрудницы прокуратуры Чикаго. Дело поручили окружному прокурору Расти Сэбич, однако позже выясняется, что он был любовником погибшей, и подозрение в убийстве падает на него.