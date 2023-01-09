Рут Негга сыграет вместе с Джейком Джилленхолом в «Презумпции невиновности»

Картина основана на одноименном романе Скотта Туроу, посвященного расследованию изнасилования и убийства сотрудницы прокуратуры Чикаго. Дело поручили окружному прокурору Расти Сэбич, однако позже выясняется, что он был любовником погибшей, и подозрение в убийстве падает на него.
Главную роль сыграет Джейк Джилленхол. А Рут Негга станет Барбарой Сэбич — художницей, матерью и женой, чья жизнь уже никогда не будет прежней после обвинения супруга в убийстве любовницы.
Книга Туроу «Презумпция невиновности» была опубликована в 1987 году. В 1990-м вышла первая экранизация романа, главную роль тогда сыграл Харрисон Форд.
Сценарий для нового проекта напишет Дэвид Э.Келли. По данным Deadline, в отличие от первого фильма, Келли планирует исследовать темы одержимости, секса, политики, а также силу любви, поскольку обвиняемый пытается сохранить свою семью.
Продюсировать сериал для Apple TV+ будут Джей Джей Абрамс и кинокомпания Warner Bros. Дата выхода пока не называется.