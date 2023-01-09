Путин внес законопроект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к нему говорится, что предложение связано с решением Комитета министров Совета Европы о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Россия лишилась права голоса и возможности обсуждать доклады организации, но должна и дальше выполнять обязанности, которые вытекают из соглашения.
Россия считает такие условия неприемлемыми, поэтому предложено денонсировать Конвенцию и прекратить участие страны в ГРЕКО, отмечается в пояснительной записке. Правительство дало положительный отзыв на инициативу президента.
Россия ратифицировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию в 2006 году. Она предполагает, что страны-подписанты будут принимать меры для запрета подкупа должностных лиц, членов национальных публичных собраний, компаний частного сектора.
Кроме того, такие государства должны бороться против подкупа иностранных публичных лиц, международных парламентских собраний, судей и международных судов; противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, и злоупотреблению влиянием в корыстных целях.