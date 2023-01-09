Путин внес законопроект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию

В пояснительной записке к нему говорится, что предложение связано с решением Комитета министров Совета Европы о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Россия лишилась права голоса и возможности обсуждать доклады организации, но должна и дальше выполнять обязанности, которые вытекают из соглашения.