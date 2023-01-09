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МТС запустит собственный музыкальный лейбл

Виктория Шанина
Сегодня в 09:11

Оператор сотовой связи готовится к запуску собственного музыкального лейбла. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию.

Лейбл будет заниматься, в частности, дистрибуцией треков на цифровые площадки, маркетинговой поддержкой артистов, рекламными кампаниями, концертной и билетной деятельностью. Отмечается, что артисты лейбла МТС смогут «наполнять контентом концертные площадки под управлением МТС Live».

Музыкантам и из менеджерам МТС предложит два варианта работы: Premium — с полной поддержкой в управлении правами и монетизации, маркетингом, авансами, работой с каталогами и созданием новых синглов, и в формате DIY, когда в артисты будут заниматься продвижением преимущественно сами, а МТС станет агрегатором для загрузки треков на площадки и их монетизации.

Загрузка синглов будет происходить через партнеров, предоставляющих софт. Какие именно это компании в МТС пока не говорят. Как отмечает «Коммерсант», сейчас крупнейший участник рынка цифровой дистрибуции музыки в России — Zvonko Group. Также продолжают работу французская Believe Digital, ONErpm и несколько небольших компаний.

Направление возглавила Надежда Бойчевски, экс-гендиректор российского подразделения американского дистрибутора ONErpm Eastern. Ранее она также было исполнительным продюсером лейбла Respect Production (Каста, Макс Корж), работала в Universal Music Russia.

Запуск лейбла МТС должен состояться весной. Инвестиции в проект не раскрываются.

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