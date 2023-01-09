МТС запустит собственный музыкальный лейбл

Музыкантам и из менеджерам МТС предложит два варианта работы: Premium — с полной поддержкой в управлении правами и монетизации, маркетингом, авансами, работой с каталогами и созданием новых синглов, и в формате DIY, когда в артисты будут заниматься продвижением преимущественно сами, а МТС станет агрегатором для загрузки треков на площадки и их монетизации.