Глава парламента Крыма заявил, что граница спецоперации может сместиться на запад

Глава парламента Крыма Владимира Константинов заявил, что граница специальной военной операции на территории Украины может сместиться на запад. Об этом сообщило РИА «Новости».
«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — сказал политик.
Константинов добавил, что российская власть не может «оставить на поругание сатанистам святыни Киева» и не имеет права «допустить геноцид и культурную или лучше сказать — бескультурную ассимиляцию русских на Украине».
«Обязаны добиться твердых гарантий, что с территории бывшей Украины нам ничто не будет угрожать. Вот как далеко на запад для достижения этих целей понадобится отодвинуть границы России, настолько они и должны быть отодвинуты», — заявил он.