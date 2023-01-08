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Глава парламента Крыма заявил, что граница спецоперации может сместиться на запад

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:15

Глава парламента Крыма Владимира Константинов заявил, что граница специальной военной операции на территории Украины может сместиться на запад. Об этом сообщило РИА «Новости».

«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — сказал политик.

Константинов добавил, что российская власть не может «оставить на поругание сатанистам святыни Киева» и не имеет права «допустить геноцид и культурную или лучше сказать — бескультурную ассимиляцию русских на Украине».

«Обязаны добиться твердых гарантий, что с территории бывшей Украины нам ничто не будет угрожать. Вот как далеко на запад для достижения этих целей понадобится отодвинуть границы России, настолько они и должны быть отодвинуты», — заявил он.

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