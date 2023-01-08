Умер директор «Современника» и МХТ Леонид Эрман

В 1976 году вслед за Ефремовым Леонид Эрман перешел в Художественный театр. В 1989-м по просьбе Галины Волчек он вернулся в «Современник», где прослужил почти 25 лет, и снова был приглашен в Художественный театр, теперь уже Олегом Табаковым. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова.