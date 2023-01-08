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Умер директор «Современника» и МХТ Леонид Эрман

Виктория Шанина
Сегодня в 17:20

В возрасте 96 лет скончался директор «Современника» и Московского художественного театра имени Чехова Леонид Эрман. Об этом сообщается на официальном сайте МХТ.

«Не стало Леонида Иосифовича Эрмана, заслуженного деятеля искусств России, легендарного директора „Современника“ и Московского художественного театра. Ему было 96 лет, и вся его долгая, наполненная свершениями жизнь была без остатка посвящена театру», — пишет пресс-служба МХТ.

Прощание состоится 10 января в 12.00 в ритуальном зале Московского областного научно­-исследовательского клинического института (МОНИКИ).

Леонид Эрман связал свою жизнь с театром в 25 лет — в 1952 году он поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ. Впоследствии он стал заведующим постановочной частью «Современника», а затем его финансовым директором. Эрман буквально участвовал в создании театра вместе с Олегом Ефремовым.

В 1976 году вслед за Ефремовым Леонид Эрман перешел в Художественный театр. В 1989-м по просьбе Галины Волчек он вернулся в «Современник», где прослужил почти 25 лет, и снова был приглашен в Художественный театр, теперь уже Олегом Табаковым. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова.

«Леонид Иосифович был и навсегда останется для нас ориентиром, примером того, как надо жить и работать в театре, как надо делать театр», — говорится в сообщении МХТ.

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